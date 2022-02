ESCLUSIVO | Verona, rinforzo tedesco low cost per Tudor

Nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato Verona. I gialloblu guardano in Germania: piace l’esterno destro Narey

Con 37 punti in 26 giornate di campionato, il Verona è già vicinissimo all’obiettivo minimo della salvezza. Dopo una partenza disastrosa, i gialloblu hanno invertito la rotta grazie all’arrivo di Igor Tudor in panchina. Una situazione tranquilla che permette al club scaligero di iniziare a programmare la prossima stagione.

Da Barak e Simeone a Caprari e Tameze passando per Gunter, il Verona dovrà anzitutto fronteggiare gli assalti ai suoi gioielli. Ma di pari passo i veneti hanno intenzione di rinforzare la rosa con nuovi innesti. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si segnala un nuovo profilo sul taccuino del Ds Tony D’Amico. Si tratta di Khaled Narey, esterno destro tedesco classe 1994 che può agire tanto da terzino quanto da ala, che milita attualmente in patria nel Fortuna Dusseldorf. Nella Serie B tedesca si sta mettendo in mostra con un rendimento davvero eccellente: 6 gol e 10 assist in ventidue presenze. Il contratto in scadenza nel 2023 favorisce l’affare a costi contenuti: il suo cartellino è valutato intorno ai 700mila euro, ma ci sarà da fare i conti con la concorrenza dei club tedeschi e non solo.