Dybala lascia la Juventus | Dalla Spagna: ‘scambio’ di parametri zero

Paulo Dybala è alla Juventus dall’estate 2015. Il suo contratto è ancora in scadenza di contratto alla fine del prossimo mese di giugno

“L’offerta al ribasso non lo convince e vorrebbe lasciare l’Italia“. Questo scrive ‘Sport’ in merito a Paulo Dybala. L’argentino è, come noto, ancora in scadenza a giugno, con la trattativa per il rinnovo che dovrebbe riaprirsi a inizio marzo, quando è previsto il ritorno in Italia del suo agente Antun. Il club bianconero punta a ridiscutere al ribasso l’offerta dell’autunno scorso – circa 10 milioni di euro bonus inclusi – che era stata accettata dal classe ’93 di Rosario.

Il dietrofront dei bianconeri, con annesse dichiarazioni al veleno dell’Ad Arrivabene non sarebbe per nulla piaciuto al numero dieci. Tanto che ora, secondo il quotidiano catalano, lo stesso starebbe progettando l’addio dopo sette stagioni.

Per ‘Sport’ Dybala (ora ai box per infortunio) ha messo in cima ai suoi desideri il Barcellona. In passato i blaugrana erano interessati a lui, ora invece non sembra essere una priorità. Tuttavia la volontà del 29enne, come sottolinea la fonte, è chiara: trasferirsi alla corte di Xavi.

Per Dybala si sarebbero già mosse anche Tottenham e Inter dei suoi ex dirigenti in quel di Torino, Fabio Paratici e Beppe Marotta. Dybala, come scrivono, vuole però fortissimamente il Barça che nei prossimi mesi potrebbe prendere in seria considerazione il fantasista della formazione di Allegri. Del resto i catalani hanno dato vita a una politica sportiva che dà assoluta priorità – per ragioni economiche – ai giocatori in scadenza e quindi ingaggiabili a costo zero.

Calciomercato Juventus, Dembele-Dybala: ‘scambio’ a zero col Barcellona

A proposito di colpi ‘gratis’, sempre ‘Sport’ rilancia l’indiscrezione Dembele-Juventus. In sostanza bianconeri e blaugrana farebbero uno ‘scambio’ di parametri zero: Dybala in Catalogna, Dembele (che per ora ha deciso di non rinnovare) a Torino da Allegri.