Juventus, Donnarumma insieme a de Ligt | Indizio e doppio scippo

La Juventus lavora sul calciomercato, in attesa di ulteriori risvolti che potrebbero avvenire in estate. Attenzione a Donnarumma e de Ligt in uscita

La Juventus è stata grande protagonista sul calciomercato di gennaio, a caccia di interpreti importanti per rivoluzionare la sua rosa. E così è stato, grazie all’arrivo da sogno di Dusan Vlahovic, oltre che di Denis Zakaria a centrocampo.

In vista dell’estate, ancora qualcosa c’è da fare con una rosa ancora da puntellare in diverse posizioni. Ma, per questione di conti e di esigenze economiche, non si potrà pensare solo alle entrate ma anche alle uscite per completare una vera e propria rivoluzione in stile Andrea Agnelli. Occhi puntati anche sulla difesa e sul profilo di Matthijs de Ligt. Il centrale potrebbe essere sacrificato in uscita, in caso di offerta all’altezza delle sue qualità. Mino Raiola nelle scorse settimane ha dichiarato che il suo assistito è pronto al passo successivo. Insomma, tutto da vedere, ma non solo per l’olandese. Un altro indizio contestualmente riguarda anche Gianluigi Donnarumma e stavolta non in chiave Juventus, club che un anno fa di questi tempi era interessato all’acquisto del portiere a parametro zero.

Juventus, da de Ligt a Donnarumma: le quote per il passaggio al Barcellona

L’estate è ancora lontana, ma le quote potrebbero venirci incontro e regalarci, chissà, qualche indizio interessante in vista dei prossimi mesi. La Sisal ha aperto le giocate per l’eventuale passaggio di alcuni calciatori al Barcellona entro il 31 agosto 2022. E tra i nomi su cui si può puntare ci sono anche de Ligt e Donnarumma. Per il centrale la quota è di 6, non altissima, il che lascia pensare che comunque l’affare possa essere messo in piedi. Per il portiere ex Milan è, invece, di 16. Piani e mosse da svelare, ma il futuro dei due big potrebbe incrociarsi al Barcellona, con buona pace di Juventus e PSG.