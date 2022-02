Calciomercato Inter, colpo di scena Skriniar: addio da svincolato

Fulmine a ciel sereno in ottica calciomercato Inter. Milan Skriniar potrebbe andare via da svincolato: le ultime

L’Inter lavora al rinnovo di Milan Skriniar ma fa i conti con le indiscrezioni di calciomercato. Il centrale polacco classe 1995 è in scadenza di contratto a giugno 2023 e attende novità concrete sulle trattative in corso tra le parti. Intanto, le migliori società europee mantengono vigile il loro sguardo. Tra queste c’è sempre il Barcellona.

La squadra catalana, attesa in settimana in Italia per il ritorno dei playoff di Europa League al Maradona di Napoli, starebbe pensando di prelevarlo a parametro zero nel 2023. A riportarlo è ‘fichajes.net’, che lo presenta come uno dei migliori centrali al mondo gradito anche dal Real Madrid. Proprio i Blancos si sarebbero avvicinati al difensore per ingaggiarlo, ma Marotta chiede circa 55 milioni di euro per farlo partire nonostante abbia il contratto in scadenza tra poco più di un anno. Molteplici società, compresa quella catalana, starebbero dunque aspettando gli sviluppi della trattativa per il rinnovo preparandosi ad accoglierlo eventualmente a parametro zero in caso di mancato accordo coi nerazzurri.

Calciomercato Inter, Barcellona su Skriniar: possibile affare a parametro zero

Skriniar è approdato all’Inter nel 2017 per oltre 30 milioni di euro. Le sue prestazioni alla Sampdoria sorpresero l’intera Serie A ma i milanesi furono i più lesti ad acquistarlo. Il polacco ha poi impiegato poco tempo per diventare un pilastro della difesa e dal 2021 sono arrivati i primi trionfi: dapprima lo Scudetto con Conte e poi la Supercoppa con Inzaghi.

Dotato di una grande fisicità, buone qualità e conoscenze tattiche, è considerato da anni tra i migliori centrali d’Europa. Nella stagione in corso si è messo in mostra con 23 presenze e 3 gol. I tifosi nerazzurri sperano che le trattative per il rinnovo si sblocchino velocemente. Diverso è invece il pensiero di quelli catalani, pronti ad accoglierlo tra poco più di un anno.