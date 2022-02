Arriva la ‘gufata’ rossonera: “Scudetto a Inter o Napoli”

Questa sera, il Napoli proverà ad agganciare il Milan in vetta alla classifica contro il Cagliari, complice anche la sconfitta dell’Inter di ieri

La sconfitta interna patita ieri dall’Inter contro il Sassuolo, ha acceso, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la corsa Scudetto. Stasera il Napoli di Luciano Spalletti affronta il Cagliari e ha l’occasione, con una vittoria, di raggiungere il Milan in vetta alla classifica, complice il pareggio contro la Salernitana, e scavalcare i nerazzurri, che devono recuperare la partita contro il Bologna.

Un triello che infiamma la Serie A, come non si vedeva da diverso tempo. Sorpassi e controsorpassi stanno animando il nostro campionato che, tra quelli top in Europa, è quello più in bilico. E, com’è normale che sia, arrivano anche le ‘gufate’ degli avversari. In particolare, per la sponda Milan, ci pensa il tifoso rossonero Matteo Salvini a dispensare un po’ di sana scaramanzia. “Chi vince il campionato? Prima della partita di ieri avrei detto Inter – le sue parole a ‘Radio 24’ – Da milanista ho un sogno nel cassetto, ma non voglio gufarmi. Diciamo che lo Scudetto lo vincono sicuramente Napoli o Inter. Però, almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi dieci”.