VIDEO CM.IT | Milan, trattativa per Berardi: Maldini prova il colpaccio

Domenico Berardi è stato uno dei grandi protagonisti del Sassuolo nella vittoria di ieri contro l’Inter

Il Milan è pronto a tornare forte sul nome di Domenico Berardi la prossima estate. L’attaccante del Sassuolo è giunto probabilmente al miglior momento della sua carriera e la grande esibizione di ieri a San Siro ne ha dato ulteriore conferma.

L’esterno neroverde è da tanti anni obiettivo del Milan e potrebbe essere finalmente giunto il momento di tentare un assalto. Già la scorsa estate Berardi era andato vicino alla cessione in seguito all’interesse della Fiorentina e l’impressione è che tra qualche mese potrebbe lasciare una volta per tutte. Maldini, pronto ad avviare una trattativa, avrebbe pure due carte da giocarsi per convincere gli emiliani. Tutti i dettagli nel VIDEO IN ALTO!