Doppia assenza pesante, saltano l’Inter: ‘sorriso’ per Inzaghi

Momento piuttosto complicato per l’Inter, ma una mano a Inzaghi può arrivare dai guai altrui: doppio stop per i prossimi avversari nerazzurri

Fase di crisi per l’Inter, che ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare in campionato e perdendo due delle ultime tre ha dilapidato il vantaggio accumulato, riportando Milan e Napoli a contatto.

La corsa scudetto si fa più complessa per i nerazzurri, incappati in una prova decisamente negativa con il Sassuolo. La squadra di Simone Inzaghi appare lontana dalla sua miglior versione, quella che tra novembre e gennaio l’aveva vista conquistare otto vittorie di fila. In più, c’è stata anche la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, che rischia di compromettere seriamente il cammino europeo. Sarà dura ad Anfield rimontare lo 0-2 maturato a San Siro qualche giorno fa. Ma dall’Inghilterra arrivano notizie non confortanti per i ‘Reds’ e che, di contro, danno qualche motivo di speranza ai nerazzurri.

Liverpool-Inter, doppia tegola per Klopp: l’annuncio del tecnico

Jurgen Klopp infatti, a margine della gara con il Norwich, ha spiegato che le condizioni di Roberto Firmino e Diogo Jota, infortunati, destano una certa preoccupazione. “Firmino starà fuori per un po’ per un guaio muscolare, non sappiamo nemmeno quanto ci vorrà per riavere Diogo in campo”, ha dichiarato. Per entrambi, il return match dell’8 marzo è a questo punto a rischio. Anche senza di loro, il Liverpool rimane una squadra fortissima, ma le assenze potrebbero aiutare l’Inter a provare l’impresa.