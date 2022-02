Inter seconda a +7 sul Napoli, Juventus quinta | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 26esima giornata. Da Inter e Napoli a Milan, Juventus e Roma: la classifica senza Var

In attesa dei due posticipi di oggi tra Cagliari e Napoli da una parte e tra Bologna e Spezia dall’altra, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella ventiseiesima giornata di campionato c’è stato finora un solo episodio che ha costretto un direttore di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nel match tra Inter e Sassuolo, Fourneau ha annullato il gol di De Vrij perché ad inizio azione c’era stato un tocco con il braccio da parte di Dimarco. Per il resto tanti silent check che hanno fatto discutere, in particolare quello in Fiorentina-Atalanta, con Doveri che ha confermato la decisione di togliere la rete a Malinovskyi per un fuorigioco considerato attivo di Hateboer.

Serie A, settima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Juventus-Torino 1-1

Sampdoria-Empoli 2-0

Roma-Verona 2-2

Salernitana-Milan 2-2

Fiorentina-Atalanta 1-0

Venezia-Genoa 1-1

Inter-Sassuolo 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Cagliari-Napoli oggi

Bologna-Spezia oggi

CLASSIFICA REALE: Milan 56, Inter* 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Roma 41, Verona 37, Torino* 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese** 25, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*una partita in meno

**due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 57, Inter* 55, Napoli* 48, Atalanta* 47, Juventus 46, Lazio 44, Roma 43, Fiorentina* 39, Sassuolo 36, Verona 35, Torino* 34, Empoli 32, Sampdoria 29, Bologna** 26, Udinese** 26, Spezia* 24, Cagliari* 21, Venezia* 18, Genoa 18, Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno