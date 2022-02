DIRETTA Serie A, Cagliari-Napoli | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra il Cagliari di Mazzarri e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli fa visita al Cagliari nel primo posticipo del lunedì valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Da una parte gli azzurri di Spalletti vogliono tornare alla vittoria dopo i pareggi contro Barcellona e Inter per scavalcare proprio i nerazzurri in classifica e agganciare il Milan al primo posto. Dall’altro i rossoblu dell’ex Mazzarri hanno bisogno di una vittoria di prestigio per abbandonare la terzultima posizione e uscire dalla zona retrocessione. All’andata i partenopei si imposero 2-0. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Napoli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Lovato; Bellanova, Grassi, Deiola, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui, Elmas, Petagna, Mertens.. All. Spalletti

CLASSIFICA: Milan 56, Inter* 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Roma 41, Verona 37, Torino* 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese** 25, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno