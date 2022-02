Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna-Spezia, ultima partita della ventiseiesima giornata di Serie A

A pochi minuti dal fischio finale di Cagliari-Napoli, Bologna e Spezia scendono in campo nell’ultima partita della ventiseiesima giornata di Serie A. Un turno caratterizzato dalle tante sorprese nella parte alta della classifica, ma che ha regalato anche sussulti alla zona retrocessione, con il clamoroso pareggio della Salernitana contro il Milan e con il pari dell’Udinese contro la Lazio.

Divise da due soli punti in classifica, le due compagini sono pronte a darsi battaglia per riscattare le sconfitte subite nell’ultimo turno. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha perso contro la Lazio per 0-3, mentre gli uomini di Thiago Motta vogliono dimenticare la sconfitta casalinga contro la Fiorentina del grande ex Italiano. Una gara che ha portato con sé anche strascichi disciplinari, visto che gli ospiti dovranno fare a meno dello squalificato Amian. Non che sia andata meglio ai felsinei, anzi. I rossoblu non potranno infatti contare su Medel e Svanberg, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo.

In caso di successo oggi, i liguri scavalcherebbero i padroni di casa, portandosi a quota 29 punti, ma con una partita in più rispetto al Bologna, che è ancora a caccia della prima vittoria in questo 2022, caratterizzato da quattro sconfitte e un pareggio. Il passo falso contro i Viola ha rappresentato, invece, una battuta d’arresto per lo Spezia, che aveva collezionato tre vittorie e un pari prima di quella disfatta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

formazioni ufficiali Bologna-Spezia

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Manaj.

CLASSIFICA SERIE A: