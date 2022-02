Calciomercato Juventus, svolta Morata: spiazzato anche Allegri

La Juventus può riscattare Morata versando 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid. I bianconeri ne hanno già spesi 20 per il doppio prestito

Con l’avvento del tridente Morata è tornato a ricoprire un ruolo ‘chiave’ nella Juventus. La stima nei suoi confronti da parte di Allegri non è comunque mai mancata, non a caso lo scorso gennaio il tecnico ne ha bloccato la partenza, destinazione Barcellona.

Il futuro dello spagnolo resta però incerto, il riscatto costerebbe ben 35 milioni di euro – la Juve ne ha già versati 20 per il doppio prestito – e il suo ingaggio tocca i circa 10 milioni di euro netti. Parliamo in sostanza di un investimento importante che non è detto la Juve voglia fare per un giocatore che viaggia verso i 30 anni.

Possibile poi che lui ambisca ancora a tornare in Spagna, nella precisione a vestire la maglia del Barcellona col quale aveva raggiunto un accordo prima dello stop definitivo alla sua partenza da Torino. Non solo il Barça, per Morata potrebbe tornare in auge anche la pista che conduce dritto in Premier League. Ovvero all’Arsenal, alla ricerca ancora di un attaccante dopo il rifiuto di Vlahovic.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal punta Morata: 30 milioni sul tavolo

Secondo ‘todofichajes.com’, i ‘Gunners’ fanno sul serio per Morata, autore quest’anno di 8 gol e 6 assist. A quanto pare i londinesi potrebbero mettere sul piatto ben 30 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante nativo di Madrid, cifra che probabilmente basterebbe all’Atletico e che metterebbe fuori gioco i bianconeri. Un colpo duro da incassare per Allegri che ha sempre spinto per la conferma di Morata.