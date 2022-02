Allegri sotto osservazione | La Juventus ha già scelto il suo erede

Mentre Allegri lavora per trovare la quadra, la Juventus monitora il possibile erede del tecnico livornese: “Sono 2/3 anni che lo seguono”

La storia è ciclica e anche per i bianconeri si potrebbe ripetere: Massimiliano Allegri è stato richiamato per ritrovare la mentalità vincente, ma quest’anno le difficoltà sono più del previsto.

Uno degli aspetti che ha permesso alla Juventus di vincere nove scudetti consecutivi è la programmazione, anche se negli ultimi anni sono arrivati sempre più errori che hanno portato alla situazione attuale. Il tecnico livornese è stato mandato via due stagioni fa per intraprendere una nuova strada: quella di un gioco più propositivo, caratterizzato dal controllo della palla e dei tempi della partita. Per questo era stato chiamato Maurizio Sarri, anche se il progetto è abortito ancora prima del previsto. In estate Allegri è stato richiamato per ritrovare delle certezze che erano smarrite a Torino, ma al momento le difficoltà sono superiori agli anni precedenti. La Juventus, intanto, studia il prossimo allenatore.

Attento Allegri, la Juventus studia Dionisi: “Lo osserva già da 2/3 anni”

Mentre la new generation dei tecnici italiani sta facendo molto bene in Serie A, la vecchia guardia sta incappando in maggiori difficoltà: Allegri e Mourinho, cioè gli allenatori più attesi di questa stagione, non stanno riuscendo a trovare continuità di risultati. Non è un caso, allora, che diverse grandi società italiane stiano osservando con grande attenzione la crescita dei giovani allenatori che stanno stupendo in Serie A: Vincenzo Italiano, Alessio Dionisi e Paolo Zanetti su tutti.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Ilario Di Giovambattista ha rivelato: “La Juventus ha un settore che segue gli allenatori e da 2/3 anni sta seguendo Dionisi”. Dopo aver fatto molto bene con l’Empoli, anche sulla panchina del Sassuolo sta confermando le proprie qualità: quest’anno i suoi neroverdi sono riusciti nell’impresa di vincere in trasferta contro Inter, Milan e proprio la Juventus. Mentre Allegri cerca di trovare la quadra per svoltare la stagione, i bianconeri continuano a monitorare Dionisi: potrebbe essere lui il tecnico ad ereditare la panchina dal livornese.