Udinese-Lazio 1-1: Anderson non basta, Champions ancora a quattro punti

La domenica calcistica è andata in archivio con Udinese-Lazio, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

La Lazio di Maurizio Sarri non approfitta dei passi falsi di Juventus e Atalanta per avvicinarsi al quarto posto. I biancocelesti non sono andati oltre il pareggio contro l’Udinese, in un match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Alla Dacia Arena sono i bianconeri ad andare in vantaggio con il solito Deulofeu. Dopo solo cinque minuti Molina e compagni sono dunque già avanti. In casa Lazio piove sul bagnato: i biancocelesti, senza Ciro Immobile, perdono anche Pedro. A caricarsi la squadra sulle spalle è così Felipe Anderson, autore di un’ottima partita.

E’ proprio il brasiliano a trovare la rete del pareggio al termine del primo tempo: il calciatore è bravo a battere Silvestri da due passi, sfruttando una spizzata di testa di Zaccagni. Nel finale Molina trova una clamorosa traversa ma il risultato resta in parità

Lazio, Juventus a quattro punti: la classifica aggiornata

Con questi risultato, la Lazio si porta ad un solo punto dall’Atalanta, oggi sconfitta contro la Fiorentina, quattro dalla Juventus. L’Udinese, invece, aggiunge un altro mattone alla propria salvezza

Udinese-Lazio 1-1: 5′ Deulofeu, 45′ F.Anderson (L)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 56, Inter* 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio 43, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese** 25, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno