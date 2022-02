Serie A, Venezia-Genoa 1-1: perfetta parità nello scontro salvezza

Un pareggio che non scuote le classifiche di Genoa e Venezia, entrambe in piena lotta salvezza

Scelgono di non farsi male Venezia e Genoa nel match salvezza andato in scena questo pomeriggio allo stadio Pier Luigi Penzo. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa in avvio di gara, è arrivato alla mezz’ora il pareggio della squadra di Blessin.

A passare il vantaggio è stato il Venezia di Paolo Zanetti, sfruttando uno schema ben riuscito sugli sviluppi di calcio d’angolo al 13. Pallone sul primo palo che Ceccaroni prolunga per l’inserimento di Henry: il francese insacca e non perdona la grave disattenzione del Genoa. Alla mezz’ora Ekuban pareggia i conti con una bella giocata personale e un sinistro che batte Romero.

Partita piuttosto equilibrata nella ripresa e senza grandi emozioni. Sul finale, però, le due formazioni si risvegliano: prima Svoboda salva sulla linea il colpo di testa di Yeboah, sul capovolgimento di fronte è invece Aramu ad andare vicinissimo al palo con una conclusione ad incrociare. In piena zona recupero, per poco Portanova non trova il gol capolavoro di rovesciata, ma per sua sfortuna non trova lo specchio e il match si chiude sul risultato di 1-1.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 56, Inter** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Empoli 31, Sassuolo* 30, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno