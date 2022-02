Serie A, la Fiorentina sogna la Champions | Atalanta ko 1-0, sorride la Juve

La Fiorentina batte l’Atalanta in uno scontro diretto per l’Europa che mette definitivamente i viola in corsa per la Champions

La Fiorentina c’è e batte un colpo, decisamente grosso. Oggi al Franchi la squadra di Italiano dimostra di credere a obiettivi importantissimi e supera l’Atalanta in uno scontro diretto che dice tanto nella corsa Champions. La Dea, reduce anche dal match con l’Olympiacos, certifica il suo momento complicato anche a causa delle tante assenze.

A decidere la sfida è un gol ‘sporco’ di Piatek, che in area sfrutta un pallone prezioso di Nico Gonzalez e batte Musso, che può rammaricarsi per essersi fatto scappare il pallone. Il polacco è in un grande momento di forma e si conferma cecchino, incubo dell’Atalanta così come tutta la Fiorentina dopo la partita di Coppa Italia decisa nel recupero da Milenkovic. Partita tesa, non particolarmente spettacolare ma intensa vista la posta in palio.

Tre punti importantissimi per i viola, che salgono a quota 42 punti in classifica e una partita ancora da recuperare. Il quarto posto della Juventus è lontano cinque punti, che però sono potenzialmente solo due. Così come l’Atalanta che è a 44, teoricamente anche lei a 47. Un risultato che fa piacere senza dubbio ai bianconeri, ma anche alla Lazio (ora a 42 insieme alla Fiorentina) che stasera può avvicinarsi sensibilmente alla squadra di Allegri.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 56, Inter** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Empoli 31, Sassuolo* 30, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia** 21, Cagliari* 21, Genoa* 15, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno