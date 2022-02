Fiorentina-Atalanta, Gasperini sempre più nei guai: out altri due titolari

Fiorentina-Atalanta match importantissimo in chiave Champions ed Europa League: per Gasperini aumentano le assenze in vista della prossima partita

Al Franchi va in scena una sfida fondamentale per il campionato di Serie A, che abbraccia diversi obiettivi e ovviamente molte squadre, almeno cinque. Fiorentina e Atalanta si scontrano per alimentare il sogno Champions League, con la Dea avanti e per ora in lotta soprattutto con la Juventus. Ma i viola, con una vittoria, rientrerebbero in maniera prepotente nella corsa insieme alla Lazio e, più staccata, alla Roma.

Cinque squadre per un posto, con le altre che dovranno dividersi i restanti tra Europa League e Conference League e almeno una che resterà a bocca asciutta a fine anno. In attesa anche di capire il percorso della Fiorentina in Coppa Italia. L’Atalanta fino a diverse settimane fa sembrava lanciatissima verso la Champions, poi un periodo di flessione dovuto anche alle tante assenze le ha fatto perdere molto terreno. Soprattutto a Gasperini mancano gli attaccanti, con l’infortunio di Zapata pesantissimo (e anche lungo) a cui si è aggiunto quello di Muriel. Out anche Miranchuk e Ilicic, per Gasperini l’unica consolazione era aver ritrovato i difensori, anche goleador vista la doppietta di Djimsiti.

Contro la Fiorentina, però, per Gasperini sono arrivate anche due ammonizioni pesantissime. Una a Demiral e l’altra a Djimsiti: entrambi erano diffidati e quindi salteranno la prossima partita contro la Sampdoria. Gasperini sempre più nei guai, espulso poi anche al 64′ per le proteste dopo il gol annullato a Malinovskyi. E la Juventus spera ovviamente che questo porti l’Atalanta a perdere ancora più punti.