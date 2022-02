Diretta Udinese-Lazio | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Udinese-Lazio, posticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A

In una giornata che si chiuderà solamente lunedì con due partite, il palinsesto domenicale si chiude con il posticipo serale Udinese-Lazio. Balbettante nelle coppe e sconfitta anche in Europa League dal Porto, la squadra biancoceleste si è invece resta protagonista di una striscia di risultati utili molto incoraggiante in campionato e spera di confermarsi anche nel ventiseiesimo turno di Serie A.

Una missione resa ancor più complicata dall’emergenza. Tra infortuni (Acerbi e Lazzari), infleunza (Immobile) e squalifiche (Leiva e Luis Alberto), Maurizio Sarri dovrà infatti rinunciare a cinque elementi importanti della propria rosa e sarà costretto ad affidarsi ancora una volta al falso nueve. Vincere questa sera vorrebbe dire portarsi a soli due punti di svantaggio dalla Juventus, bloccata sull’1-1 venerdì scorso nel derby della Mole contro il Torino. I friulani, dal canto loro, proveranno a sfruttare l’emergenza degli avversari odierni per tentare di uscire da un momento di forma non certo esaltante. Negli ultimi cinque incontri in campionato, infatti, la squadra di Garbiele Cioffi ha collezionato tre sconfitte, una vittoria e un pareggio riavvicinandosi in maniera preoccupante alla zona retrocessione.

Dopo lo spettacolare 4-4 della partita d’andata e dopo aver costretto la Lazio ai supplementari in Coppa Italia, il tecnico bianconero spera in un’altra buona prestazione dei suoi ragazzi contro la squadra capitolina. Una vittoria, infatti, vorrebbe dire momentaneo sorpasso sullo Spezia, impegnato domani sera in casa del Bologna. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Marì; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Milan 56, Inter* 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno