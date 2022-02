DIRETTA Serie A, Venezia-Genoa 1-0 | La sblocca Henry! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra il Venezia di Zanetti e il Genoa di Blessin in tempo reale

Il Genoa è di scena sul campo del Venezia in una gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno, dal profumo di scontro diretto in chiave salvezza.

Dopo il deludente pareggio interno contro la Salernitana, i rossoblu di Blessin sono quasi all’ultima spiaggia: serve una vittoria per rimettersi in corsa e provare ad evitare la retrocessione. Dall’altra parte gli arancioneroverdi di Zanetti puntano ad ottenere un altro successo dopo quello sul Torino per allontanarsi dal terzultimo posto. All’andata finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Penzo’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Venezia-Genoa

VENEZIA (4-3-3): Romero; Svoboda, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Ekuban, Destro, Gudmundsson. All. Blessin

CLASSIFICA: Milan 56, Inter** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Empoli 31, Sassuolo* 30, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia** 21, Cagliari* 21, Genoa* 15, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno