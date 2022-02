DIRETTA Serie A, Fiorentina-Atalanta | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

La Fiorentina riceve l’Atalanta nel lunch match domenicale valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A in una gara tra due squadre che si sono affrontate appena dieci giorni fa in Coppa Italia.

I viola di Italiano vogliono dare seguito al successo esterno contro lo Spezia per avvicinarsi alle posizioni che valgono la qualificazione alle prossime coppe europee. Ma i nerazzurri di Gasperini, reduci dalla vittoria in rimonta sull’Olympiacos in Europa League, hanno bisogno dei tre punti per restare agganciati al treno Champions. All’andata i gigliati si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini.

CLASSIFICA: Milan 56, Inter** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta** 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina** 39, Hellas Verona 37, Torino* 33, Empoli 31, Sassuolo* 30, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia** 21, Cagliari* 21, Genoa* 15, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno