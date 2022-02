Diretta Inter-Sassuolo | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Sassuolo, posticipo delle 18 della ventiseiesima giornata di Serie A

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Liverpool, l’Inter torna in campo in Serie A per riprendere la corsa scudetto, sfruttare il passo falso del Milan contro la Salernitana e dimenticare le delusioni di Champions League. Al Meazza, nella ventiseiesima giornata di Serie A, i nerazzurri dovranno vedersela con il Sassuolo, reduce dal buon pareggio contro la Roma di Mourinho e desideroso di fare un altro scherzetto ad una big.

I neroverdi, infatti, hanno già battuto Lazio, Juventus e Milan in questo campionato, fermando sul pari giallorossi e Napoli. L’unica grande sin qui indenne è proprio la squadra allenata da Simone Inzaghi, che all’andata riuscì ad imporsi per 2-1. Il mister nerazzurro dovrà fare ancora una volta a meno di Alessandro Bastoni, visto che il ricorso per dimezzare la squalifica non è stato accolto dalla corte federale. Alessio Dionisi ritrova invece Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, ma non avrà Ferrari. Dopo aver scontato un turno di squalifica la scorsa settimana, i due attaccanti proveranno a far bella figura a San Siro, davanti ad una dirigenza che già da mesi ha inserito i loro nomi sul proprio taccuino.

Una motivazione in più per far bene potrebbe averla anche Davide Frattesi, obiettivo sensibile di Ausilio e Marotta. Negli ultimi cinque incontri a Milano, il Sassuolo ha conquistato due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Milan 56, Inter** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Empoli 31, Sassuolo* 30, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno