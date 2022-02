Calciomercato Juventus, porte girevoli | Pronto l’assalto

Possibili novità per quanto riguarda la porta della Juventus: pronto l’assalto per l’estremo difensore

I dibattiti su chi sia il miglior portiere al mondo spesso si susseguono. Di certo però Jan Oblak rientra certamente tra i papabili candidati. L’estremo difensore sloveno, a suon di prestazioni, ha saputo conquistarsi meritatamente la considerazione della critica. Prestazioni che hanno fatto sì che l’Atletico Madrid inserisse all’interno del suo contratto una clausola da 120 milioni di euro.

Il contratto dell’estremo difensore sloveno però scadrà al termine della prossima stagione e ancora non sembrano esserci novità per quanto riguarda il discorso rinnovo. Anzi, sembra che l’Atletico Madrid stia pensando di cederlo, visto che in questa stagione sembra aver perso lo smalto che lo caratterizzava nelle annate precedenti. Anche il giocatore stesso sembra stia pensando a cambiare aria, soprattutto se il club dovesse continuare, come in questa stagione, a non essere particolarmente competitivo su tutti i fronti.

Juventus, dalla Spagna: Oblak nel mirino

Vera l’esistenza della clausola di 120 milioni di euro, ma il prezzo attuale del cartellino sarebbe all’incirca la metà e con il passare del tempo la cifra potrebbe continuare a calare per via della scadenza che si avvicina sempre più. Lo riferisce ‘El Gol Digital’, che sottolinea come il futuro del portiere sloveno sembra essere sempre più lontano da Madrid e sulle tracce dell’estremo difensore ci sarebbero due squadre inglesi ed un’italiana. L’italiana in questione è la Juventus, mentre tra le inglesi ci sarebbe il Chelsea.

Al momento la società bianconera è coperta per quanto riguarda il ruolo dell’estremo difensore: Szczesny è ancora legato al club con un contratto lungo fino al 2024 e lo stipendio percepito dal polacco è notevole. La Juventus dovrà invece ragionare sul secondo portiere visto che Perin ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Appare difficile però che il club bianconero possa andare ad investire così tanto in un ruolo già coperto. Se invece dovessero arrivare offerte per Szczesny la situazione cambierebbe radicalmente. A quel punto la Juventus avrebbe necessariamente bisogno di un titolare e Oblak potrebbe quindi essere un nome valido per la porta bianconera.