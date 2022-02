Calciomercato Juventus, ‘scippo’ al Milan | Arriva il pupillo di Allegri

La Juventus prepara la prossima campagna acquisti e mette nel mirino un grande desiderio di Allegri, l’offerta per strapparlo al Milan

I botti di mercato di fine gennaio per la Juventus sono stati soltanto l’inizio. E del resto, soprattutto il derby col Torino ha dimostrato che da soli Vlahovic e Zakaria non bastano a stravolgere completamente la compagine bianconera, che per il futuro necessiterà di altri rinforzi.

Allegri vuole una compagine che per la prossima stagione possa lottare fin da subito per la conquista dello scudetto, obiettivo che per quest’anno è irraggiungibile. Ecco perché la dirigenza è già al lavoro su più fronti per tentare di accontentarlo. Grandi manovre in vista, cercando sempre di mantenere la sostenibilità dei conti, anche se è indubbio che in estate la Juve potrà muoversi con maggiore libertà da questo punto di vista rispetto agli ultimi anni. Non si perdono di vista, tuttavia, possibili colpi a parametro zero, che possono rappresentare occasioni importanti non soltanto dal punto di vista economico. Un nome, tra i tanti, torna d’attualità. Un giocatore estremamente gradito ad Allegri, con la Juventus che accelera per soffiarlo al Milan.

Juventus, ritorno di fiamma per Isco: ingaggio super sul piatto

Si tratta di Isco, che al termine della stagione lascerà il Real Madrid per la scadenza del suo contratto. Il fantasista spagnolo è stato accostato al Siviglia, ma gli andalusi devono fare i conti con le sue pretese salariali. Il giocatore infatti non vuole scendere sotto i 7 milioni di euro di ingaggio, una cifra che Monchi non vuole corrispondergli. Ma che invece appare alla portata delle casse della Juventus, che secondo ‘Elgoldigital.com’ sta monitorando la situazione da vicino ed è pronta a presentarla all’entourage di Isco. Una mossa che permetterebbe di sopravanzare l’interesse del Milan, che già la scorsa estate aveva tentato di portare a casa il classe 1992, ma senza successo.