UFFICIALE, Salernitana-Venezia: la decisione del giudice sportivo

Salernitana-Venezia non era stata giocata lo scorso 6 gennaio a causa del numero elevato di positivi nella formazione campana

L’attesa sentenza su Salernitana-Venezia, la sfida che lo scorso 6 gennaio non si era disputata per via dei tanti casi di positività al Covid all’interno dello spogliatoio granata, è finalmente arrivata nel pomeriggio.

Il match, al pari di tutte le altre sfide rinviate in questa stagione per lo stesso motivo (Udinese-Salernitana, Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino e Inter-Bologna), come ci si attendeva dovrà essere rigiocato. Nel provvedimento del giudice Gerardo Mastrandrea, si evince infatti la decisione di non applicare alla Salernitana alcun tipo di sanzione per non essersi presentata all’incontro con il Venezia, riapplicando dunque lo stesso metro utilizzato per la gara da recuperare contro l’Udinese.

Questa la sentenza del giudice che chiude per il momento il quadro dei match da recuperare da qui a fine stagione: “In scioglimento della riserva di cui al comunicato n.128 dell’8 gennaio 2022, delibera di non applicare alla Soc. U.S. Salernitana 1919 le sanzioni previste dall’art. 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.

Nei prossimi giorni verrà decisa la data per il recupero ufficiale di Salernitana-Venezia.