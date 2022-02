E’ finita la sfida dell’Olimpico tra Roma e Verona valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A

Match incredibile all’Olimpico tra la Roma e il Verona. Mourinho, espulso per proteste nel finale, si ‘salva’ nella ripresa grazie ai giovanissimi Volpato e Bove.

I due ragazzi del vivaio giallorosso evitano una sconfitta che sarebbe stata pesantissima e anche meritata, fermandoci solo al primo tempo letteralmente inguardabile contro un super Verona portatosi avanti con le firme di Barak e Tameze. Nella ripresa Mourinho si gioca la carta dei giovani, anche perché in panchina ha solo quelli – eccetto Veretout – e viene premiato. Buoni segnali per il futuro, ma il presente rimane modesto. Alla fine è 2-2, un pari che forse accontenta la squadra di Tudor – sparita nella ripresa, specie sul piano fisico – ma che non può far felice la Roma in chiave Champions. Altri punti persi.

ROMA-VERONA 2-2

5′ Barak, 20′ Tameze (V), 65′ Volpato (R), 84′ Bove (R)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus** 47; Atalanta* 44; Lazio 42; Roma** 41; Fiorentina* 39; Verona** 37; Torino 33; Empoli 31; Sassuolo 30; Bologna* 28; Spezia e Sampdoria 26; Udinese*** 24; Cagliari e Venezia* 21; Genoa 15; Salernitana*** 13

*una gara in meno

** una gara in più

*** due gare in meno