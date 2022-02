City-Tottenham 2-3, Conte stende Guardiola: primo squillo di Kulusevski

Antonio Conte ha vinto il confronto diretto con Pep Guardiola, Manchester City-Tottenham è finita 2-3: primo gol per Dejan Kulusevski

Prometteva spettacolo Manchester City-Tottenham e non ha tradito le attese. Il confronto diretto tra Guardiola e Conte all’Etihad Stadium ha visto trionfare in extremis il tecnico salentino dopo una gara a dir poco rocambolesca e ricca di colpi di scena. Appena 4 minuti e sono proprio gli ‘Spurs’ a portarsi in vantaggio con il nuovo arrivato Dejan Kulusevski. L’ex Juventus è stato tra i protagonisti assoluti del big match e ha realizzato la prima rete con i londinesi.

Intorno alla mezz’ora del prima tempo ci pensa Gundogan ad agguantare il pareggio. Sinistro da centro area con palla indirizzata all’angolino in basso a destra, che non ha lasciato scampo a Lloris. Durante la ripresa, al minuto 59, gli ospiti tornano avanti grazie al solito uragano Kane su assist di Son. Al 73esimo sempre il centravanti inglese riesce ad allungare il risultato, ma l’arbitro non convalida la marcatura dopo una revisione al Var per fuorigioco di Kulusevski.

Nel finale, precisamente nei minuti di recupero, gli animi esplodono letteralmente: prima i ‘Citizens’ la rimettono in equilibrio su rigore a firma Mahrez, poi al 95esimo Kane di testa sfrutta alla grande un prezioso assist di Kulusevski e stende definitivamente De Bruyne e compagni. Successo spettacolare per il Tottenham, ora al settimo posto a quota 39 punti e con tre partite da recuperare. City, invece, a +6 dal Liverpool, ma con una gara in più.

Manchester City-Tottenham 2-3: 4′ Kulusevski (T), 33′ Gundogan (MC), 59′ Kane (T), 90+2′ rig. Mahrez, 90+5′ rig. Kane