DIRETTA Serie A, Sampdoria-Empoli | Segui la cronaca LIVE

Si apre il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Sampdoria e l’Empoli

Dopo il pareggio nel derby della Mole tra la Juventus e il Torino di ieri sera, la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A riprende dalla sfida delle 15 tra la Sampdoria e l’Empoli.

I blucerchiati, guidati in panchina da Marco Giampaolo, si presentano all’appuntamento dopo la sconfitta, di misura, patita sul campo della capolista Milan di Stefano Pioli e veleggiano a quota 23 punti in classifica, in piena zona retrocessione. Di contro, i toscani di Aurelio Andreazzoli arrivano alla sfida dopo il pareggio interno contro il Cagliari, il secondo consecutivo, mentre la vittoria manca dal 12 dicembre dello scorso anno, 1-0 sul campo del Napoli di Spalletti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-EMPOLI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Benassi, Asllani, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Milan 55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus** 47; Atalanta* 44; Lazio 42; Roma 40; Fiorentina* 39; Verona 36; Torino 33; Empoli 31; Sassuolo 30; Bologna* 28; Spezia 26; Udinese*** 24; Sampdoria 23; Cagliari e Venezia* 21; Genoa 15; Salernitana*** 13

*una gara in meno

** una gara in più

*** due gare in meno