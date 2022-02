Calciomercato Napoli, lo vogliono tutti | Prezzo fissato a 60 milioni

Il Napoli di Spalletti si gode il suo gioiello, ma gli interessamenti non mancano sul calciomercato internazionale. Il prezzo è fissato a 60 milioni

Il Napoli ha iniziato alla grande la stagione e, al netto dei troppi infortuni e di qualche punto perso di troppo, è ancora in corsa per i principali obiettivi stagionali.

Sicuramente è anche merito di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco si sta confermando uno degli uomini più importanti nello scacchiere di Luciano Spalletti e ciò avveniva già nelle precedenti stagioni. Ora, però, l’ex Empoli sta vivendo la sua maturazione definitiva e, a livello internazionale, la sua consacrazione. La partita contro il Barcellona, oltre al gol, ha messo in evidenza qualità rare sul panorama internazionale. Parliamo ormai di un calciatore totale che ama inserirsi, concludere, rifinire e fa anche la fase difensiva. Per questi motivi, ora in molti sono pazzi di lui.

Calciomercato Napoli, tutti pazzi per Zielinski

Se nel recente passato la valutazione di Zielinski si era sempre assestata sui 50 milioni di euro, ora il prezzo è da ritoccare al rialzo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, alcuni dei maggiori club europei si sono messi in fila per arrivare al polacco che ora vale 60 milioni. Il suo contratto scadrà a giugno 2024, ma è presente un’opzione per il 2025. Il Napoli comunque si sente sicuro e la volontà è di blindare un gioiello che sta facendo benissimo sotto l’attenta guida di Spalletti.