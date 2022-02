Lazio, la panchina di Sarri è a rischio | Contatti per il successore

La Lazio riflette sulla posizione di Maurizio Sarri, i biancocelesti avrebbero già preso contatti con il suo erede

La stagione della Lazio prosegue tra alti e bassi. Giovedì, i biancocelesti sono stati sconfitti nell’andata dei playoff di spareggio contro il Porto, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Zaccagni.

La sconfitta per 2-1 al Dragao comunque consente di sperare ancora nella qualificazione. Le possibilità di ribaltare il punteggio all’Olimpico giovedì prossimo ci sono tutte, ma occorrerà una compagine biancoceleste nella sua versione migliore, quella che non sempre si è ammirata nel corso di questa annata. Maurizio Sarri intanto si concentra sul campionato, con la sfida in casa dell’Udinese che potrebbe consentire di ritornare a contatto con la zona Champions in caso di vittoria, ma in piena emergenza. Non ci saranno Immobile, Luis Alberto, Lucas Leiva, Acerbi e Lazzari. E per il tecnico, ci sono da fronteggiare anche le voci sul suo futuro.

Calciomercato Lazio, il sogno è Sergio Conceiçao: la mossa di Tare

A subentrare all’allenatore toscano sulla panchina biancoceleste nella prossima stagione potrebbe essere proprio il grande ex Sergio Conceiçao, rivale nella cavalcata europea. Il tecnico del Porto si sta confermando un allenatore di spessore anche internazionale e stando al ‘Messaggero’, il ds capitolino Tare in Portogallo avrebbe incontrato il suo agente, Jorge Mendes, per parlare di un suo possibile ritorno a Roma, stavolta in panchina. Una ipotesi che la stampa lusitana reputerebbe estremamente plausibile, anche se potrebbe anche essere stata una mossa per ‘avvertire’ Sarri e spronarlo a dare il meglio in questo finale di stagione, con un rinnovo ancora in bilico. Di sicuro, il tecnico toscano proverà ad avanzare in Europa e a restare in corsa fino alla fine in campionato per la zona Champions, ma dall’altra parte, per il futuro, si attende un mercato importante. Tanto che già da ora avrebbe chiesto a gran voce i ‘fedelissimi’ Vecino ed Emerson Palmieri. In più, contatti avanzati per il portiere Sergio Rico.