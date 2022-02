Juventus, ribaltone Morata | Nuova richiesta del bomber per l’addio

Alvaro Morata continua a far parlare di sé per le prestazioni sul campo, ma anche per le vicende sul calciomercato. Nuova richiesta per l’addio

Alvaro Morata è grande protagonista con la maglia della Juventus sul campo. Chi pensava che lo spagnolo avrebbe perso il posto da titolare con l’arrivo di Dusan Vlahovic è stato prontamente smentito.

Massimiliano Allegri ha trovato un posto nel suo scacchiere per il bomber, utilissimo alle dinamiche di gioco bianconere. E in ogni caso il futuro dell’ex Real Madrid sarà da ridiscutere a giugno. Il destino di Morata rappresenta una vera e propria incognita per la Vecchia Signora. Il club torinese non sarebbe affatto dispiaciuto di trattenere un calciatore di questo calibro, ma chiede lo sconto all’Atletico Madrid e sarebbe disposto a chiudere l’operazione per una cifra intorno ai 15 milioni di euro per il diritto di riscatto. Intanto, però, il calciatore si guarda attorno e la sua volontà ora appare sempre più chiara.

Calciomercato Juventus, Morata vuole il Barcellona: la richiesta

A inizio gennaio, il possibile passaggio di Morata al Barcellona sembrava un’operazione concreta, ma poi non se n’è fatto nulla. La voglia del bomber di tornare in Spagna comunque resta immutata e potrebbe concretizzarsi in estate. Inoltre, secondo quanto riporta ‘Sport’, vorrebbe che il Barcellona uscisse allo scoperto il prima possibile, ora che ha anche la possibilità di continuare con la maglia della Juventus. Vedremo se i blaugrana insisteranno, dunque, e accoglieranno la richiesta di Morata o se l’attaccante dovrà valutare le altre opportunità sul piatto. Da non dimenticare che sul calciatore c’è anche l’Arsenal.