VIDEO CM.IT | Ronaldo può davvero tornare in Serie A? Ecco come stanno le cose

Tornato al Manchester United da figliol prodigo, Cristiano Ronaldo non sta riuscendo al momento a riportare il club sulla vetta delle migliori squadre inglesi. Liverpool, Manchester City e Chelsea sono ancora troppo lontane e il clima nello spogliatoio pare essere davvero caldo.

Nonostante un contratto sino al 2023 con opzione per un’ulteriore stagione, le voci sul futuro di CR7 si susseguono. Tante, troppe sono le incognite al momento in casa Manchester United. Dai giocatori in rosa destinati o meno ad essere confermati a chi sarà il prossimo allenatore, fino al futuro ruolo di Ralf Rangnick, se resterà o meno nella società. E anche attorno al nome di Cristiano Ronaldo permangono dubbi. Il rapporto con alcuni tifosi sembra essersi incrinato e dall’Inghilterra rimbalza la voce di un possibile ritorno in Italia.

