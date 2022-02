Calciomercato, offerta Chelsea ritirata | Contattata la Juventus: 70 milioni

Svolta improvvisa in ottica calciomercato Juventus. Il clamoroso dietrofront del Chelsea può favorire un colpaccio per la squadra di Allegri

La scorsa estate il Chelsea fu tra le regina del calciomercato europeo con l’acquisto di Romelu Lukaku dall’Inter per oltre 100 milioni di euro. A giugno il patron Abramovich è pronto ad investire ancora di più per portare altri top player a Londra.

La squadra di Tuchel vuole rinforzare soprattutto il reparto mediano, dove non verrà riscattato Saul dall’Atletico Madrid. Il sostituto potrebbe arrivare sempre dalla Liga spagnola, visto che i ‘Blues’ sono tra i club maggiormente interessati a Frenkie De Jong, centrocampista olandese classe 1997 che milita nel Barcellona. Il suo rendimento con la formazione catalana, però, finora non è stato all’altezza dell’investimento da 86 milioni di euro fatto per strapparlo all’Ajax. Tanto che con l’arrivo di Xavi in panchina, il nazionale Oranje ha perso il posto da titolare in favore di due giovani prodotti della cantera come Gavi e Nico Gonzalez.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘El National’, tuttavia, il Chelsea avrebbe deciso di ritirare l’offerta che stava studiando di fare al Barça per De Jong. Le ultime prestazioni scadenti avrebbero convinto la dirigenza dei londinesi a cambiare obiettivo per la prossima stagione, aprendo la strada alla Juve che da tempo segue l’ex Lanciere. Ma c’è molto di più.

Juventus, incontro con l’agente di De Jong: la richiesta del Barcellona

In estate si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Barcellona. E il presidente Laporta ha individuato in De Jong uno dei calciatori da cedere per fare cassa e dare l’assalto ad altri top player. Ma niente sconti: per il cartellino dell’olandese viene chiesta una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Un investimento importante, ma che la Juventus sembra intenzionata a fare per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

I bianconeri in quel reparto hanno già preso Locatelli ad agosto e Zakaria a gennaio, ma per fare il salto di qualità Allegri vorrebbe proprio De Jong in cabina di regia. Per questo sarebbero già stati avviati i contatti con il suo agente Ali Dursun per imbastire una trattativa per portarlo a Torino.