Pogba riparte da zero | Nuova sfida con la Juventus

Paul Pogba sempre più vicino all’addio con il Manchester United: nuova sfida con la Juventus per il super colpo a zero

Ci sono alcuni giocatori che, anche se lontani, non vengono mai dimenticati da una tifoseria: esattamente come accade per Paul Pogba ed i supporter bianconeri.

I tifosi della Juventus sognano il ritorno del ‘Polpo’ da anni, ma l’occasione giusta non è mai arrivata. Questa estate, però, il centrocampista rischia seriamente di andare a scadenza con il Manchester United ed il rinnovo sembra essere uno scenario sempre più improbabile. Mettere le mani a parametro zero su Paul Pogba diventa un’occasione quasi irripetibile ed i club interessati iniziano ad essere molti. Dopo Vlahovic, nuova sfida con la Juventus in Premier League.

Calciomercato Juventus, nuove rivali dalla Premier | Su Pogba ci sono anche Chelsea e Arsenal

Se un giocatore del calibro di Paul Pogba si muove a parametro zero, la bagarre per riuscire a strapparlo dalla concorrenza è serrata. Tra le società più interessate al francese, come detto nei mesi scorsi, ci sono il PSG ed il Newcastle: due club che dispongono di fondi quasi illimitati e potrebbero soddisfare tutte le richieste economiche di Mino Raiola e del suo assistito. Un altro ostacolo per la Juventus, però, potrebbe essere rappresentato da due club di Premier League.

Secondo quanto rivelato dal ‘Telegraph’, oltre alle solite note, su Pogba ci sarebbe da registrare anche l’interesse di Chelsea e Arsenal. Potrebbe rinnovarsi, quindi, la sfida con i ‘Gunners’: in estate la Juventus è riuscita a battere i londinesi nella corsa a Locatelli e nel mercato di gennaio gli ha ‘soffiato’ anche Dusan Vlahovic. Il prossimo giocatore ad essere protagonista del big match di mercato tra bianconeri ed Arsenal potrebbe essere, quindi, Pogba. Massimiliano Allegri lo riaccoglierebbe volentieri, ma per farlo dovrà battere la concorrenza di Tuchel e Arteta.