Calciomercato, la Juventus vuole il portiere | La cifra è mostruosa

La Juventus è pronta ancora una volta a fare la voce grossa sul calciomercato. I bianconeri vogliono un nuovo portiere per soddisfare Allegri

La Juventus ha spaccato il calciomercato con il colpo più rappresentativo della sessione invernale: l’arrivo di Dusan Vlahovic è uno di quei pochi che possono svoltare un’intera annata.

Massimiliano Allegri lo sa bene, ma allo stesso tempo non perde di vista l’obiettivo di rinforzare anche tutti gli altri reparti e quindi la rosa nel suo complesso. Una delle scelte dei bianconeri, infatti, potrebbe essere cambiare anche il titolare tra i pali. Wojciech Szczesny ora è tornato a essere l’estremo difensore affidabile di sempre, ma a inizio anno non è stato così. Nelle prime settimane dell’attuale stagione, infatti, il portiere si è reso protagonista di diversi errori cruciali, che hanno costretto la Vecchia Signora a lasciare diversi punti per strada. Nell’ottica di un rinnovamento che riguarderà praticamente tutta la squadra, occhio a uno dei portieri più importanti d’Europa che potrebbe cambiare presto meglio, con la Juventus in coda per assicurarselo.

Calciomercato, la Juventus segue Oblak: il punto sul suo futuro

Jan Oblak è stato, infatti, un’assoluta certezza per l’Atletico Madrid di Diego Simeone per diverse stagioni, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo in Europa e nel mondo. L’estremo difensore, però, secondo quanto riporta ‘todofichajes’, sarebbe arrivato al bivio cruciale per il suo futuro. La sua volontà dichiarata è di vincere, ma all’Atletico quest’obiettivo si sta allontanando nell’ultimo periodo. Il suo contratto scade a giugno 2023 e al suo interno ha una clausola rescissoria da 120 milioni. Troppo per chiunque, ma allo stesso tempo le big di Premier League e la Juventus restano alla finestra. Secondo il portale spagnolo, proprio un club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Staremo a vedere se queste indiscrezioni saranno confermate: di certo, ora Oblak è un po’ più lontano dall’Atletico e la Juventus è pronta ad approfittarne.