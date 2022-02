Calciomercato Juventus, cessione inevitabile: c’è il Bayern Monaco

Juventus, la cessione appare inevitabile, ma sulle tracce del giocatore spunta il forte interesse del Bayern Monaco

Che la scuola Ajax sia una delle più apprezzate e prese d’esempio del panorama calcistico mondiale è risaputo. Che dal vivaio del club di Amsterdam ogni anno escano nuovi e promettenti talenti è altrettanto noto. E uno di questi talenti potrebbe essere presto pronto a lasciare il nido e volare altrove.

Perché il contratto di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002, è in scadenza nel 2023 e il rinnovo appare lontano. Ecco dunque che l’Ajax, per evitare di perdere il giocatore a zero, potrebbe trovarsi di fronte ad un’inevitabile cessione da realizzare nella prossima estate. Gravenberch, assistito da Mino Raiola, è già da tempo nel giro della nazionale maggiore olandese e rappresenta un punto fermo per il tecnico dei lancieri Ten Hag: in stagione, tra campionato e coppe, ha già collezionato oltre 2200 minuti.

Juventus, sfida a Bayern e Barcellona per Gravenberch

Il suo nome è da tempo sui taccuini dei principali top club europei, ma come riferiscono gli olandesi di ‘AD’, sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto il Bayern Monaco. Il club tedesco sono tra le società maggiormente interessate al classe 2002, insieme a Juventus e Barcellona. Paiono loro infatti le squadre più vicine ad acquistare il ragazzo nella prossima estate.

I bavaresi però sembrano essere in vantaggio su tutti, anche se né i catalani né i bianconeri sono intenzionati a mollare la presa. Nel frattempo dall’Olanda sottolineano appunto come una permanenza all’Ajax appare quasi impossibile. La firma di un prolungamento sembra essere davvero lontana e il club di Amsterdam vorrebbe certamente evitare di perdere il giocatore a costo zero. La speranza, in casa Ajax, è che possa scatenarsi una vera e propria asta tra i tanti club interessati, così da riuscire a strappare il miglior prezzo possibile. Secondo ‘Telegraaf’, i lancieri hanno già fatto sapere all’agente del calciatore di volere non meno di 25-30 milioni di euro e il messaggio sarebbe già stato recapitato ai dirigenti bavaresi.

Staremo a vedere però se la Juventus sarà disposta a partecipare ad un’asta o se cercherà di muoversi in anticipo per cercare di andare a rafforzare la propria mediana con una pedina che, per età e caratteristiche, possiede tutti i requisiti per entrare a far parte del nuovo corso bianconero.