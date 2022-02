Calciomercato, bye bye Inter | Offerta accettata: firma a costo zero

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la notizia provenienti dalla Spagna. Il giocatore ha accettato la proposta, firmerà da parametro zero

L’Inter gli dice ‘addio’. Accostato anche a Juventus e Milan, i nerazzurri erano però quelli che avevano manifestato l’interesse più concreto. Del resto Inzaghi lo aveva già allenato e nel reparto arretrato saranno necessari dei rinforzi. Nelle ultime settimane, però, la dirigenza aveva definitivamente mollato la presa. Il suo futuro sarà in Spagna.

Stiamo parlando di Luiz Felipe, difensore brasiliano in forza alla Lazio ma, soprattutto, in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Potenziale affare a zero, quindi, che a quanto pare si sta accaparrando una squadra della Liga. Ovvero il Betis.

Calciomercato Inter, offerta accettata: Luiz Felipe andrà al Betis

Il Betis ha vinto il derby col Siviglia per Luiz Felipe, convocato da Mancini in azzurro per lo stage di un paio di settimane fa. Stando a ‘Marca’ l’italo-brasiliano ha accettato l’offerta che si basa su un contratto di quattro stagioni. L’accordo tra le parti è totale e verrà ufficializzato al termine di questa annata.