Inter e Milan colte di sorpresa, arriva il rifiuto: cessione decisa

Possibile occasione per Inter e Milan, ma il calciatore ha le idee chiare: arriva il doppio rifiuto per le milanesi

E’ in vendita ma Inter e Milan dovranno rinunciare a sfruttare l’occasione. Le due milanesi sono pronte a darsi battaglia sul mercato, in attesa di capire chi avrà la meglio in quella sul campo.

Inzaghi e Pioli si sfanno sfidando per il tricolore con il Napoli come terzo incomodo. Le due società però sono pronte a sfidarsi anche sul calciomercato, come per Frattesi, visto che entrambi i club sono alla ricerca di buone occasioni da cogliere a volo. Lo sono gli esuberi delle big europee, quei calciatori sui quali non si ha intenzione di puntare il prossimo anno. Calciatori come Marco Asensio, 26 anni, legato al Real Madrid fino al 2023.

Ancelotti in questa stagione lo ha impiegato con una certa costanza e i risultati non sono poi stati negativi: in 27 apparizioni complessive sono 8 i gol realizzati e uno l’assist fornito ai compagni. La situazione contrattuale e la volontà del presidente Perez di rivoluzionare con grandi colpi la rosa, rende probabile un suo addio.

Calciomercato Inter e Milan, Asensio dice no alla Serie A

Ecco allora che il Real Madrid potrebbe cedere Marco Asensio davanti ad una proposta di 35-40 milioni. Così Inter e Milan – stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’ – si sarebbero fatte avanti, con due offerte che sarebbero però state rispedite al mittente.

Secondo lo stesso portale, infatti, Asensio non avrebbe intenzione di trasferirsi in Serie A: l’esterno spagnolo escluderebbe un approdo nel nostro campionato. A questo punto per il suo futuro le alternative sarebbero due: la Liga, dove è corteggiato dal Siviglia e dal Villarreal, oppure la Premier League. In Inghilterra i club interessati al 26enne di Palma di Maiorca non mancano, partendo dall’Arsenal che lo segue da diversi anni. Il Real attende le proposte ed è pronto a investire il ricavato dalla cessione di Asensio per dare l’assalto a Erling Haaland.