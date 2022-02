Rischia di saltare tutto: “Vlahovic e la Juventus li hanno fatti arrabbiare”

L’operazione Vlahovic ha avuto una portata enorme, con delle conseguenze che ricadono anche su altre squadre e giocatori

L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato ovviamente il colpo da novanta del calciomercato invernale. Un affare importantissimo a livello italiano ma anche europeo, visto che il serbo piaceva a parecchi top club tra Premier e Liga. L’ex bomber della Fiorentina ha sparigliato le carte e fatto saltare un po’ il banco in Serie A, almeno è quello che spera la Juventus nella corsa per la qualificazione in Champions League.

I bianconeri non possono permettersi di restare fuori dalle prime quattro e il rischio è comunque tangibile, anche per questo l’acquisto di Vlahovic è stato anticipato a gennaio. Certo, Agnelli ha comunque dovuto sborsare una cifra enorme, più di 90 milioni di euro senza contare l’ingaggio. Ma l’intento è stato chiarissimo, ovvero quello di sbaragliare la concorrenza chiudendo subito l’operazione, anche se magari con un esborso molto più alto rispetto a quello che sarebbe stato in estate. A luglio infatti sarebbero tornati in gioco tanti top club e la Juventus non poteva essere certa di arrivare al bomber classe 2000, che invece era il grande obiettivo del club. La pretendente principale era l’Arsenal, che già qualche mese fa aveva mosso passi molto concreti per Vlahovic.

Fiorentina, oltre al danno la beffa: “Vlahovic alla Juventus ha fatto arrabbiare l’Arsenal per Torreira”

Il futuro di Dusah Vlahovic sembrava destinato in Inghilterra, con l’Arsenal in pole ma anche Tottenham e Manchester City molto vigili. In ogni caso la Premier ha una disponibilità chiaramente molto maggiore rispetto alla Serie A e per questo non c’era scampo, almeno sulla carta, per la Juventus. I Gunners ci hanno provato a lungo, ma trovando anche la resistenza del calciatore serbo, che non era convinto dal progetto di Arteta e preferiva i bianconeri. Anche se la Fiorentina avrebbe voluto cederlo all’estero, quindi a quello che era il club più convinto, l’Arsenal appunto. Anche perché in ballo tra le due società c’è anche il cartellino di Torreira, che sta facendo benissimo con la maglia viola.

Da decidere c’è il riscatto, Commisso e Barone lo vorrebbero confermare, come ammesso anche dall’agente Pablo Bentancur: “La Fiorentina logicamente lo vuole comprare perché sta giocando molto bene – ha detto a ‘Sport890’ – . È tornato ad avere una continuità e un dinamismo impressionante”. Ma c’è un’incognita: “Adesso, l’Arsenal è un po’ arrabbiato perché voleva Vlahovic, la Fiorentina anche avrebbe voluto cederlo a loro, ma gli agenti hanno detto che doveva andare alla Juventus. Si fa sempre quello che vuole il giocatore”. Nonostante tutto, però, la storia dell’uruguaiano dovrebbe essere a lieto fine: “Lucas è felice a Firenze e penso che lo prenderanno, ad oggi è uno dei giocatori più amati dalla tifoseria”.