Inter-Liverpool, Sacchi sicuro: “I nerazzurri possono vincere ad Anfield”

Brutta serata dal punto di vista del risultato per l’Inter di Simone Inzaghi, finita ko per 0-2 contro il Liverpool. Arrigo Sacchi ha commentato la gara

Serata dai due volti per l’Inter quella di ieri contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Oltre un’ora di buon calcio per i nerazzurri che non sono riusciti però ad affondare il colpo, subendo il cinismo dei ‘Reds’ di Klopp abili a capitalizzare al massimo le chance avute, prima con Firmino e poi anche con Salah.

La compagine di Inzaghi ha quindi incassato uno 0-2 casalingo piuttosto complesso da andare a ribaltare nella super sfida di ritorno nella cornice di Anfield. In Inghilterra infatti l’Inter troverà il solito ambiente infuocato da parte dei tifosi del Liverpool, pronti a sostenere la squadra di Klopp verso il passaggio del turno. Nonostante la situazione pesantemente sfavorevole, Arrigo Sacchi, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, vede comunque spiragli per approdare ai quarti di finale.

Sacchi dopo Inter-Liverpool: “Possono vincere ad Anfield”

Proprio Sacchi alla rosea si è sbilanciato dicendo: “Lo so che a guardare il risultato c’è da disperarsi, ma io credo che l’Inter, nonostante la sconfitta, non sia così distante dal Liverpool e credo che i nerazzurri potrebbero anche vincere ad Anfield“.

L’ottimismo di Sacchi per la qualificazione interista deriva: “Dalla prima parte della ripresa. È quella la strada che l’Inter deve seguire per arrivare ad altissimo livello. E non è lontana. Nel primo tempo, invece, la squadra era troppo timida e attendista, poco coraggiosa. Quando, nella ripresa, ha avuto il comando delle operazioni ha creato due occasioni in pochi minuti, e il pubblico ha rialzato la testa. Sono undici anni che le squadre italiane non vincono nulla in Europa, e meno male che c’è stata la Nazionale di Mancini che ha conquistato l’Europeo con merito. Ma dobbiamo credere maggiormente in noi stessi, nelle nostre potenzialità e nelle nostre qualità. Lo ripeto: l’Inter può vincere ad Anfield”.

Sacchi ha quindi evidenziato la prestazione di Perisic così come quella di Brozovic, sempre una certezza in mezzo al campo. Ad Anfield ci vorrà un’impresa.