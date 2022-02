Calciomercato Lazio, esonero Sarri: quote bookmaker dimezzate

Maurizio Sarri è approdato alla Lazio l’estate scorsa firmando un contratto di due stagioni. Con la società c’è stata un po’ di tensione per il calciomercato di gennaio

Incerto il futuro di Maurizio Sarri, o meglio la permanenza del tecnico sulla panchina della Lazio. Fino a un paio di mesi fa il rinnovo del contratto (l’attuale scade nel 2023) sembrava scontato, solo da ufficializzare, poi però è passato del tutto in secondo piano complici i risultati negativi (l’ultimo stasera col Porto in Europa League) e un calciomercato, quello di gennaio, che ha profondamente deluso lo stesso Sarri e i tifosi. Che pare aver creato, per dirla meglio, una spaccatura tra l’ex Napoli e Juve e la società biancoceleste.

Questa spaccatura tra Sarri e la Lazio, nella fattispecie col Ds Tare e il presidente Claudio Lotito, viene sostanzialmente confermata da chi è vicino all’ambiente laziale e dai bookmaker. Su ‘Eurobet’ la quota dell’esonero dell’allenatore nativo di Napoli si è letteralmente dimezzata: prima era dato a 10.00, adesso a 5.00.

Vediamo se ci sarà un’inversione di tendenza nelle prossime settimane. Saranno decisivi, come sempre, i risultati del campo, con il progetto Sarri-Lazio fin qui non riuscito a decollare come ci si aspettava. Il calciomercato estivo è stato deludente, quello invernale inesistente, con la conseguenza che la squadra continua ad avere un percorso molto altalenante. Le responsabilità sono anche dello stesso Sarri, il quale però si attendeva ben altri investimenti per la costruzione di una rosa a sua immagine e somiglianza. Così non è stato, così magari non sarà, ecco perché il divorzio sta prendendo quota.