CMIT TV | Juventus, svolta de Ligt e non solo: "Doppio colpo in difesa"

La Juventus dovrà intervenire in difesa la prossima estate. Restano i dubbi sul futuro di de Ligt, ma occhio ai colpi in entrata

La Juventus ha dato una svolta alla sua stagione, probabilmente, con il calciomercato di gennaio, grazie all’arrivo da sogno di Dusan Vlahovic. Il calcio è gol, qualità e dunque bomber, ma non si può pensare solo a quello per vincere le partite. E allora la società bianconera guarda ai tavoli delle trattative anche alla ricerca di nuovi difensori, ma prima dovrà sciogliere i dubbi sul futuro di uno dei protagonisti della retroguardia di Massimiliano Allegri.

Di Matthijs de Ligt si parla molto in ottica calciomercato: l’olandese potrebbe davvero partire, ma con l’offerta giusta. Ne ha parlato il giornalista Graziano Campi ai microfoni della CMIT TV, sottolineando anche le necessità in entrata per la Vecchia Signora: “La Juve ha bisogno di due giocatori e non deve vendere de Ligt. Ha bisogno di un difensore centrale: Bonucci e Chiellini sono avanti con gli anni. Si parla tanto di Romagnoli, potrebbe arrivare a zero. C’è poi la fascia sinistra, dove la Juve deve fare qualcosa di importante e credo sia il punto primario per la difesa”.

Calciomercato Juventus, da Cuadrado a Dybala-Inter: parla Campi

Campi si sofferma anche sul futuro di Paulo Dybala, accostato a ripetizione all’Inter nell’ultimo periodo: “Marotta, l’ultima volta che l’ho sentito, ha detto che non è su Dybala. Non posso sapere se faceva pretattica. I bianconeri devono capire cosa vogliono fare con Dybala e Cuadrado, devono fare un intervento importante a centrocampo e se devono rimpiazzare Dybala servono altri 40-50 milioni. Potrebbero fare di necessità virtù, a meno che non si decida di tenere Morata. Per Dybala conterà anche il responso dei medici su Chiesa: quando rientrerà, Dybala potrebbe avere meno spazio”.