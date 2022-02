Inter, ‘scartato’ dalla Juventus: Inzaghi gli promette una maglia da titolare

Inter, possibile colpo da Barcellona in estate: lo vuole Inzaghi, che gli avrebbe promesso una maglia da titolare

Arrivato in estate come grande colpo a costo zero e fortemente voluto da Koeman, ora il destino di Memphis Depay a Barcellona appare già al capolinea. L’attaccante olandese era ritenuto un elemento centrale del progetto sotto la guida di ‘Rambo’, ma con l’arrivo di Xavi in panchina, la situazione è notevolmente mutata.

Depay, che ha sottoscritto in estate un contratto valido sino al 2023, dovrà per forza essere ceduto in estate se le cose non dovessero cambiare. Sotto Xavi infatti il suo minutaggio è calato e con i nuovi colpi di gennaio rischia di trovare sempre meno spazio. Un addio dell’olandese inoltre permetterebbe al Barcellona di ottenere un’importante plusvalenza e il club catalano, anche dopo gli investimenti fatti a gennaio, avrebbe bisogno di nuova liquidità. E chissà che dopo Inghilterra, Francia e Spagna, il futuro di Depay non possa essere in Italia, dove era stato a lungo seguito dalla Juventus, prima che la ‘Vecchia Signora’ virasse su Vlahovic

Calciomercato, Depay preferisce l’Inter alle altre concorrenti

Come infatti riferiscono i catalani di ‘El Nacional’, l’Inter avrebbe messo gli occhi sull’attaccante olandese per rafforzare il proprio reparto offensivo nella prossima stagione. Il giocatore sarebbe una precisa richiesta del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che vorrebbe un innesto di spessore e di esperienza internazionale per rafforzare il proprio reparto offensivo. Depay, che ha visto i propri spazi ridursi al Barcellona, che come detto non si opporrebbe certamente ad una cessione, è ritenuto l’uomo giusto dal tecnico e l’attaccante stesso preferirebbe i nerazzurri ad altre destinazioni.

Anche il Newcastle infatti sarebbe pronto a fiondarsi sull’olandese e la proprietà saudita dei ‘Magpies’ sarebbe addirittura disposta a formulare un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Nonostante questo però, l’Inter sarebbe la destinazione più gradita da parte del classe 1994, che è attratto dall’Italia e che preferirebbe giocare in un club che disputa la Champions League piuttosto che al Newcastle, tra l’altro attualmente in piena lotta salvezza in Premier League. Chiaro che però servirà un’importante proposta economica per convincere la società iberica a lasciar partire il giocatore, la cui volontà potrebbe quindi risultare fondamentale.