“Kulusevski e Bentancur perfetti”: Conte spiega i piani del Tottenham

Antonio Conte ha parlato del suo approdo al Tottenham e del mercato degli Spurs con gli arrivi di Kulusevski e Bentancur

Periodo non facile per il Tottenham di Antonio Conte che in Premier League è reduce da tre sconfitte consecutive. Una situazione che arriva dopo un lungo periodo di imbattibilità in campionato e che è coinciso con la fine di un calciomercato in cui a Londra sono arrivati gli ex Juventus Bentancur e Kulusevski.

In un’anticipazione di un’intervista a ‘Sky Sport’ che andrà in onda domani il manager degli Spurs racconta: “Somiglianze con l’Inter? E’ difficile fare paragoni. Quando arrivi in una squadra che non vince da tempo, è normale che manchi fiducia”.

Calciomercato, Conte: “Il Tottenham punta sui giovani”

Conte racconta poi il mercato di gennaio: “Sono andati via quattro giocatori importanti per il Tottenham e ne sono arrivati due: anche numericamente potresti esserti – sulla carta – indebolito. Bentancur e Kulusevski sono profili ideali per il Tottenham: la società cerca giocatori giovani, giocatori da far crescere, non giocatori pronti. La filosofia del club è questo”.

Il tutto però ha un risvolto sul campo: “E’ inevitabile che se vuoi crescere più rapidamente e se vuoi essere competitivo più rapidamente hai bisogno di giocatori anche con molta esperienza. Ma la visione del club è questa”.