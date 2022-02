Le Iene ‘convincono’ Mancini: il contratto per Balotelli in Nazionale

Servizio a Le Iene con protagonisti Roberto Mancini e Mario Balotelli che dichiara: “Mi manca tanto”

Andrà in onda questa sera a Le Iene il servizio che vede come protagonisti Mario Balotelli e Roberto Mancini. L’attaccante dell’Adana è tornato in Nazionale per lo stage di fine gennaio e la Iena Stefano Corti ha incontrato il commissario tecnico e il calciatore.

In particolare Corsi nell’incontro con Mancini gli propone il profilo di Balotelli per la Nazionale e legge poi un contratto con una serie di indicazioni che il calciatore dovrà rispettare per essere convocato. Se lo farà, il ct dovrà impegnarsi a chiamarlo. Tra le regole ci sono: fare almeno 10 gol e 8 assist, non prende più di un cartellino giallo, comportarsi bene fuori dal campo. Infine, come ultima regola c’è la preghiera del Mancio.

Nazionale, Balotelli: “Con me vittoria Europei più facile”

Il ct firma il contratto e l’inviato lo porta a Balotelli: “Ho guardato poco la Nazionale, mi fa male guardarla. Mi manca tanto. Se questa squadra ha vinto gli Europei senza di me è perché se l’è guadagnato al 200 per 100. Di sicuro se io fossi stato bene e avessi giocato questo Europeo magari avremmo vinto più facilmente”. A questo punto, Corti spiega il contratto a Balotelli.