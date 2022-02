Inter-Liverpool, momento nero per il nerazzurro: "È irriconoscibile"

Inter-Liverpool: un nerazzurro nel mirino dopo il primo tempo dell’andata degli ottavi di Champions

Termina il primo tempo a San Siro tra Inter e Liverpool, nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una gara equilibrata con occasioni per entrambe le squadre, la più clamorosa per i nerazzurri con la traversa colpita da Calhanoglu.

Una prima frazione di gioco piuttosto complicata per Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha subito commesso una leggerezza in avvio che sarebbe potuta costare cara ai suoi, regalando la palla a Salah. L’ex Roma ha graziato i nerazzurri e de Vrij, che successivamente ha anche accusato un problema fisico, più precisamente agli occhi. Problemi di vista che sembrano essere superati, con l’olandese che è rimasto in campo dopo il controllo medico a bordo campo ed è rientrato nella ripresa dopo la pausa negli spogliatoi. Le sue condizioni restano da monitorare, nel frattempo i tifosi non hanno perdonato il suo inizio difficile e l’errore in avvio.

Inter-Liverpool, de Vrij flop e infortunio: le reazioni dopo il primo tempo

Un Inter-Liverpool finora da dimenticare per de Vrij. Di seguito alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

De Vrij deve svegliarsi #InterLiverpool — Alby (@alby911) February 16, 2022

Ma che succede a De Vrij, ultimamente è irriconoscibile — Çlaudia (coetanea del mondo) (@Claudia_CIau) February 16, 2022

non sapevo de vrij giocasse nel liverpool #InterLiverpool — sha//🖤💙 (@userdisagiata) February 16, 2022