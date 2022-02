Real Madrid, idea a sorpresa: irruzione in Serie A per il bomber

Il Real Madrid prepara un grande colpo per l’attacco, ma tra i soliti noti spunta anche un centravanti dalla Serie A

Servirà una prestazione decisamente diversa al Real Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, rispetto a quella di ieri sera per sperare di passare il turno. ‘Blancos’ decisamente troppo rinunciatari e puniti nel finale dalla prodezza di Mbappé, che regala un vantaggio prezioso ai francesi.

Molto deludente la prestazione della squadra di Ancelotti, che non è quasi mai riuscita a ripartire con pericolosità. L’ottima annata in campionato non nasconde i problemi che il Real ha, perlomeno se parliamo di competitività ai massimi livelli europei. In questa fase, il Psg e le squadre inglesi sembrano avere qualcosa in più. Occorre rispondere nel mercato estivo e Florentino Perez da tempo prepara il grande colpo in attacco. Che potrebbe essere proprio il giustiziere di ieri sera, Kylian Mbappé, anche se non tramonta l’altra ipotesi di grido che porta a Erling Haaland. Tuttavia, se dovessero esserci difficoltà per arrivare ai due obiettivi principali, a Madrid si guarda già a un terzo nome, che sarebbe stato individuato in Serie A.

Il Real Madrid vuole Osimhen, è lui l’alternativa a Mbappe e Haaland

Si tratta dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che secondo il portale iberico ‘Todofichajes.com’ viene seguito con un certo interesse. Il Real avrebbe preso informazioni sul nigeriano e gli osservatori di mercato e intermediari consultati dal club concordano nel ritenere il bomber azzurro uno dei prossimi ‘crack’ a livello internazionale. Anche condizionato dalla lunga assenza per infortunio, Osimhen ha realizzato in questa stagione 10 reti su 18 presenze totali. Numeri che intrigano la dirigenza spagnola, anche se dalle parti di Valdedebas sanno bene che il Napoli, per privarsi del suo centravanti, richiederebbe una cifra di almeno 90 milioni di euro.