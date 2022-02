Milan e Juventus scippate | Triplo colpo a zero per Conte e Paratici

Conte e Paratici continuano a guardare in Italia per rafforzare il Tottenham. Possibile triplo colpo a zero per gli Spurs

Sono tanti i calciatori, che vedranno scadere i propri contratti il prossimo 30 giugno. In Italia, oggi, le attenzioni sono soprattutto puntate su Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, che l’estate scorsa, aveva promesso di firmare il nuovo accordo con il Milan, non lo ha ancora fatto.

Le speranze di vedere l’ex Atalanta in rossonero sono sempre meno. La trattativa tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del Diavolo – come più volte detto – è ferma ormai da mesi. Solo un clamoroso colpo di scena potrebbe riavvicinare nuovamente le parti.

Franck Kessie chiede circa 8-10 milioni di euro netti a stagione per firmare. In Italia piace tanto a Inter e Juventus ma non sono certamente le squadre in prima fila. Il club più vicino al giocatore è il Barcellona ma attenzione a Psg e Tottenham.

In Inghilterra, viene confermato l’interesse da parte degli Spurs per Kessie. Fabio Paratici e Antonio Conte continueranno a pescare in Serie A. Lo scorso gennaio sono arrivati Kulusevski e Bentancur, presi dalla Juventus. Il tecnico italiano è dai tempi dell’Inter che desidera allenare Kessie e farà di tutto per portarlo a Londra. Kessie però potrebbe non essere l’unico colpo a zero del Tottenham.

Tottenham, triplo colpo a zero: occhi in casa Juventus

Il Tottenham ha bisogno di rinforzi per puntare in alto, per avvicinarsi alla vetta della classifica. Oltre al centrocampista ivoriano, gli Spurs vorrebbero mettere le mani sul altri due calciatori, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno.

Si guarda ancora in Serie A e l’obiettivo è di quelli importanti. Conte e Paratici – secondo quanto riportato ‘TeamTalk’ – sono pronti a puntare su Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus non ha ancora prolungato il contratto con i bianconeri, nonostante l’ottimismo dei mesi scorsi e il Tottenham ci starebbe pensando.

Il club londinese, poi, starebbe pensando anche a Jesse Lingard, che non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United, e che in questi mesi è stato accostato anche a squadre italiane.