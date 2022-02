Calciomercato, arriva la vendetta: Di Maria sbarca in Serie A

Il Milan può ‘vendicarsi’ dello scippo Donnarumma alla fine di questa stagione. Ecco le ultime clamorose indiscrezioni di calciomercato

Dal Milan al Paris Saint-Germain a costo zero, è stato il ‘caso’ di Donnarumma nella scorsa estate. Con di mezzo un Europeo da protagonista. Ora i rossoneri sembrano avere la possibilità di ‘vendicarsi’, anche se in questo caso parliamo di un giocatore che non ha deciso di sbattere la porta e andarsene, bensì di uno letteralmente scaricato dai parigini, stando almeno alle indiscrezioni provenienti dalla Francia.

Dal Psg al Milan, ‘gratis’ commissioni escluse. Lui è una delle stelle della formazione di Pochettino che ieri sera ha sconfitto il Real di Ancelotti allo scadere – dopo una partita stradominata – grazie a Kylian Mbappe nell’andata degli ottavi di Champions. Il francese è uno di quelli che lascerà il club transalpino alla fine di questa stagione, naturalmente per volontà sua e per approdare proprio alle ‘Merengues’ dove andrà a guadagnare sui 40 milioni netti a stagione.

Ma, appunto, Mbappe non sarà l’unico superbig a dire addio al Paris Saint-Germain. Stando a ‘Don Balon’ sulla lista dei partenti figurano anche Mauro Icardi, Julian Draxler, Leandro Paredes, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum e Idrissa Gueye. A differenza di Mbappe, loro sono stati scaricati dalla società. In sostanza non rientrano nei piani futuri. Ma alla lista possiamo aggiungere anche Angel Di Maria.

Calciomercato Milan, Di Maria colpo a costo zero

Secondo ‘L’Equipe’ il presidente Al-Khelaifi non ha intenzione di rinnovare il contratto dell’argentino in scadenza a giugno. Per ‘Don Balon’ tra i pretendenti al 34enne ci sarebbe pure il Milan, il quale ricordiamo parla col suo agente Mendes già per Renato Sanches, centrocampista in forza al Lille designato erede di Franck Kessie. L’operazione Di Maria-Milan appare improbabile, ma non impossibile. Staremo a vedere.