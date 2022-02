Calciomercato, scelta fatta: Guardiola in Serie A

Scelta fatta e decisione presa per il futuro: vogliono Pep Guardiola in panchina in Serie A

Ieri sono iniziati gli ottavi di Champions League. Grandi squadre, grandi giocatori e, di conseguenza, grandi allenatori. E proprio sui big della panchina Calciomercato.it ha deciso di orientare il proprio sondaggio. Considerato l’inizio della Champions e il fatto che l’Inter affronterà un grande allenatore come Klopp nella sfida odierna, ma anche il ritorno di uno degli allenatori più vincenti di sempre come José Mourinho, abbiamo chiesto agli utenti del nostro account Twitter quale grande allenatore sognano di vedere in Serie A.

A vincere il nostro sondaggio è stato Pep Guardiola. Il tecnico catalano, che ha già allenato in Spagna, Germania e Inghilterra, è il grande sogno dei tifosi italiani che sperano un giorno di vederlo sulla panchina di una squadra di Serie A. Il nome di Guardiola (votato dal 51,1% degli utenti) è stato spesso accostato alle grandi big del nostro calcio, come Juventus, Inter e Milan. Lui però ha sempre aperto le porte ad un’altra società italiana, di cui ha già vestito la maglia per un’esperienza che gli è rimasta nel cuore: Brescia. “Tornerei ad allenare anche gratis” disse anni fa in un’intervista. Chissà che vederlo in futuro alla guida delle Rondinelle in Serie A non possa essere un’utopia.

📊 SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊 Questa sera #InterLiverpool e insieme alla #ChampionsLeague si torna a sognare:

Dopo il ritorno di #Mourinho, quale grande allenatore vi piacerebbe vedere in #SerieA❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 16, 2022

Il secondo nome più votato nel nostro sondaggio è proprio Klopp. Il tecnico tedesco è stato scelto dal 40,4% dei votanti. Molto più indietro invece c’è Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, che ha ottenuto l’8,5% dei voti. Nessun voto invece per Thomas Tuchel: il manager del Chelsea, campione d’Europa e del Mondo in carica, ha ricevuto lo 0% di preferenze.