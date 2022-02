Calciomercato, Sterling vicino alla Juventus: 85 milioni di euro

La Juventus era vicina a un gran colpo sul calciomercato in entrata. Il punto sull’operazione che avrebbe cambiato l’attacco dei bianconeri

Il calciomercato è fatto di opportunità e ribaltamenti di fronte, che a volte si concludono altre meno. E quest’ultimo caso è avvenuto per un’operazione che avrebbe comunque ridisegnato la situazione in casa Juventus.

I bianconeri ora si godono un Dusan Vlahovic in più, e non è cosa da poco conto, dopo l’addio in estate di Cristiano Ronaldo. Ma alcuni mesi fa, tutto poteva delinearsi in maniera decisamente differente e la Vecchia Signora poteva mettere le mani su un colpo di primo livello in attacco, o meglio sulle corsie esterne. Stiamo parlando di Raheem Sterling. Il laterale offensivo del Manchester City era entrato nell’ottica di lasciare la squadra di Pep Guardiola la scorsa estate. Un’idea che si intrecciava con le necessità della Juventus negli ultimi giorni di calciomercato, proprio quando CR7 era ormai in procinto di lasciare Torino, alla fine di agosto. Un matrimonio, quello tra Raheem e la Vecchia Signora che non si è mai concretizzato, ma di cui si parla ancora a distanza di mesi.

Calciomercato Juventus, Sterling era vicino a vestire bianconero

Eh sì, perché in Spagna di quello che poteva essere per l’esterno d’attacco inglese ancora se ne discute. Secondo quanto riporta ‘diario gol’, infatti, la Juve era vicinissima a Sterling, ma alla fine non se n’è fatto nulla, a causa dell’alta valutazione dell’attaccante. Si parlava, infatti, di 85 milioni di euro per chiudere l’affare, troppi per i bianconeri. Viene evidenziato, allo stesso tempo, come il calciatore inglese rappresenti un rimpianto anche per il Barcellona. I blaugrana hanno deciso di chiudere l’operazione Ferran Torres per 55 milioni di euro, anziché investire sull’ex Liverpool. Insomma, tra Juventus e Barcellona i pensieri su Sterling sono ancora vivi. Una delle tante storie di calciomercato che non ha avuto e non avrà un lieto fine.