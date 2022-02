Calciomercato Inter e Juventus, la scelta di Luis Alberto | C’è l’annuncio

Juventus, Inter e Milan messe in un angolo, il desiderio del big di Serie A è la Liga. Ecco le sue dichiarazioni

Piace alle tre big di Serie A: Juventus, Inter e Milan. Ma il suo futuro può essere altrove. Ecco qual è il suo desiderio, espresso in una intervista.

Non solo Juventus, Milan e Inter. Non sarà contenta nemmeno la Lazio, visto che il protagonista di questa intervista è Luis Alberto.

In diretta al canale Twitch ‘Jijantes Fc’, il trequartista spagnolo è uscito allo scoperto dichiarando che gli piacerebbe far ritorno in Spagna: “Ho ancora tre anni di contratto, ma in realtà lo dico da tanto tempo che vorrei tornare a vivere in Spagna. Ho tanta voglia di tornare e vediamo se può succedere a breve. Mi piacerebbe tornare in una squadra spagnola anche per stare meglio fisicamente e divertirmi. Lo dico sempre: l’unico posto in cui mi sono sentito bene è stato il Barcellona. Mi è piaciuto tutto. Dal punto di vista sportivo, la pressione è differente al Liverpool e alla Lazio. Lì mi sono divertito vivendo il calcio. Tutti i giorni. Però quando è arrivato Neymar, non avevo realmente nessuna possibilità”.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: Luis Alberto e lo scarso feeling con Sarri. Lotito vuole 35-40 milioni

Luis Alberto (29 anni) non sta vivendo una stagione esaltante, complice un feeling tutt’altro che eccelso con Maurizio Sarri. Il suo contratto con la Lazio, che lo valuta non meno di 35-40 milioni, scade a giugno 2024. Su di lui ci sarebbero da tempo sia Siviglia che Betis, entrambe però non potrebbero soddisfare le richieste di Lotito.